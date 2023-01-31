Как выглядит единственная дочь Дэвида Бекхэма

Бывшая участница группы Spice girls и знаменитый дизайнер Виктория Бекхэм поделилась с подписчиками фотографией с единственной дочерью от футболиста Дэвида Бекхэма.

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На своей странице в Инстаграм звездная мама запостила селфи с 11-летней Харпер в полный рост, чтобы похвастаться перед фанами вечерними платьями из ее новой коллекции.

Виктория запечатлена в светло-розовом наряде на бретелях, а ее наследница рядом позировала в платье сиреневого цвета с серыми и синими вставками. Интересно, что к платью девочка решила надеть белые кроссовки.

«Мой номер один. Маме понравилось создавать платье для тебя», — написала Бекхэм.

Дочь Виктории и Дэвида Бекхэмов / Источник: instagram.com/victoriabeckham

Напомним, что Виктория и Дэвид также являются родителями 24-летнего Бруклина, 21-летнего Ромео и 18-летнего Круза.

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