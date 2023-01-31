Виктория Бекхэм показала повзрослевшую дочь в вечернем платье
Как выглядит единственная дочь Дэвида Бекхэма
Бывшая участница группы Spice girls и знаменитый дизайнер Виктория Бекхэм поделилась с подписчиками фотографией с единственной дочерью от футболиста Дэвида Бекхэма.
Читай также: Приянка Чопра и Ник Джонас впервые показали лицо годовалой дочериНа своей странице в Инстаграм звездная мама запостила селфи с 11-летней Харпер в полный рост, чтобы похвастаться перед фанами вечерними платьями из ее новой коллекции.
Виктория запечатлена в светло-розовом наряде на бретелях, а ее наследница рядом позировала в платье сиреневого цвета с серыми и синими вставками. Интересно, что к платью девочка решила надеть белые кроссовки.
«Мой номер один. Маме понравилось создавать платье для тебя», — написала Бекхэм.
Напомним, что Виктория и Дэвид также являются родителями 24-летнего Бруклина, 21-летнего Ромео и 18-летнего Круза.
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