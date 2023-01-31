Девушка показала, каким ждал ее дом, пока певица с детьми были эвакуированы за границу.

Украинская певица Санта Димопулос вернулась в Киев спустя долгое время за границей. В Инстаграме артистка показала, каким опустевшим стал ее дом.

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В гостиной звезду ждала украшенная новогодняя елка. Санта понастольгировала, что этот дом наполнялся теплом и уютом благодаря детскому смеху, семейным вечерам и встречам с друзьями. Однако нападение России на Украину все это забрало.

"Наш любимый пустой дом... Без жизни, без смеха, без детей и друзей... Отнята жизнь. Ненавижу," - подписала певица.

Санта вернулась домой. / Источник: instagram santadimopulos

Отметим, что Димопулос покинула Украину вместе с двумя детьми в начале полномасштабной войны. В последние месяцы они пребывали во Франции.