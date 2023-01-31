В консульстве страны рэпера заметили дважды.

Рэпер украинского происхождения Джиган долгие годы живет и работает в России. После начала полномасштабной войны артист умалчивает свою позицию, продолжая жить "как прежде". Также он высмеял россиян, бегущих от мобилизации. Сам же - отец четверых детей, владеющий недвижимостью за границей, а скоро, похоже, станет гражданином Израиля. Российские издания публикуют фото, сделанные в Министерстве.

Артист был замечен в компании своей жены, блогерши Оксаны Самойловой. Сообщается, что Джиган был замечен дважды. Возможно, он доказывал еврейское происхождение, что является одним из требований для получения гражданства.

Ранее мы писали, что Валюха из "Сватов" собралась воевать против Украины.