У шоумена с матерью отношения испорчены с детства.

Украинский ведущий Слава Демин не раз рассказывал, что отношения с матерью у него все были натянуты. В новом выпуске "Слава+" артист признался, что сейчас они не общаются.

По словам Демина, женщина не проявляла интерес к сыну, из-за постоянного командования у него нет желания поддерживать отношения.

"Мне очень нравилась железная дорога, я ходил на детскую железную дорогу и меня мама туда не пускала, потом мне начало нравиться радио, и мне постоянно говорили фразу: "Да сколько можно, едва не задолбал тем радио". Я понимаю, что ей было тяжело. У нее сложный характер," - отметил ведущий.

Слава подчеркнул, что мать простил, но общаться не хочет.

"Для меня она стала как прохожая. Ну вот она есть, ну ладно. Я пытался несколько раз общаться с ней. У нее очень сложный характер, и она деспот. Должно быть только так, как она сказала, безапелляционно. Мне такое общение не подходит. У меня нет моральной потребности с ней общаться," - высказался Демин.

Шоумен отметил, что общение стало портиться в 10-11 лет. Со второго класса Слава уже не хотел делать все, как скажет мама, поэтому прогуливал школу, мог на электричке уехать сам.

"Мама, работая в управлении внутренних дел во Львовской области, она попросила знакомых следователей, чтобы они пошли за мной, посмотрели, куда хожу." А на вокзал, на железную дорогу? Хорошо". Все? А поговорить? Оно все накапливалось и накопилось до того, что в 12 лет я ушел из дома," - вспоминает артист.

Ранее мы писали, кто из российских звезд предполагал Демину однополую интимную близость.