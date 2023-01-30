После 24 февраля артистка полностью разорвала связи с РФ и российскими коллегами.

Украинская актриса Наталья Денисенко после начала полномасштабной войны в Украине отказалась от всего российского, перешла на украинский язык. Супруг звезды, актер Андрей Фединчик, служит в Вооруженных силах Украины. В интервью для УНИАН Наталка призналась, что сейчас не может назвать российских артистов коллегами, особенно тех, кто поддерживает войну против Украины.

Денисенко отметила, что никого не хочет оттуда знать и видеть: "Пусть они сидят закрытыми в своей России и никогда не вылезают оттуда".

Наталка предположила, почему украинские артисты предали Украину и выбрали страну-агрессорку. Актриса уверена, все из-за меркантильных убеждений.

"Наверное, им там очень хорошо. Может, из-за денег. Как-то я писала актрисе Галине Безрук, чтобы она рассказывала своим подписчикам в соцсетях о войне в Украине, но она ответила, что не будет этого делать. Она сказала: "Я ничего не буду говорить, я не хочу потерять свою работу. Я хочу здесь работать. И у меня ребенок". Вот она живет в России и молчит. Так же, наверное, Ани Лорак. У нее там, грубо говоря, нагретое место, вот поэтому она и предала Украину," - высказалась Наталка Денисенко.