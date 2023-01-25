Афиша мероприятий в столице 28 и 29 января 2023-го, а также в ближайшую пятницу.

В эти выходные, 28 и 29 января 2023-го, в Киеве состоится ряд различных шоу. Одно из них – концерт с использованием давних украинских музыкальных инструментов, можно будет посмотреть накануне уик-энда, в ближайшую пятницу. А вот субботу и воскресенье удастся посвятить классической музыке при свечах, стендап-комикам, спектакле о людях из новейшей истории Украины и т. д.

НАОНИ Оркестра с программой Рок-хиты и саундтреки

На сцене Дома кино прозвучат лучшие мировые рок-хиты и саундтреки в аранжировке НАОНИ Оркестра.

Оркестр специализируется на народных инструментах. В его музыкальном арсенале имеется свыше 40 малоизвестных и редкоиспользуемых ныне инструментов: от цимбал и бандуры – до почти забытых бугая, тылынки и дрымбы.

В репертуаре коллектива сплелись поп-музыка, джаз и рок. Почетное место в его программах занимают произведения украинских композиторов.

Семь раз коллективу доставалась победа на проекте "Битва оркестров". За последние несколько лет под художественным руководством Виктора Гуцала шли музыкальные эксперименты оркестра, он объединял усилия с такими артистами и группами как ONUKA, Олег Скрипка, Руслана, Джамала, "Друга ріка", Mad Heads, KozakSystem и другими.

Когда:

27 января 2023, пятница, 19:00.

Где:

Дом кино, улица Саксаганского, 6.

Почем:

от 340 грн.

Стендап Докидоны

"Докидоны" – это формат, по условиям которого два комика на сцене пытаются подхватить раскрытие темы и дополнить шутки, которые в одиночку не смогли логично или смешно завершить. Именно поэтому они, для завершения идеальной шутки, постараются докинуть друг другу еще идеи и векторы. Когда комики уверены, что уже нечего докинуть, и им кажется, что они в тупике, – у зрителей появляется возможность поделиться с комиками чем-то от себя.

Выступать будут:

Богдан Боярин

Алла Волкова

Дэн Че

Когда:

28 января 2023, суббота, 15:00.

Где:

Бочка PUB, Киев, ул. Крещатик, 19-А.

Почем:

от 100 грн.

Концерт Классика при свечах: Бах и Моцарт

Новая программа полностью посвящена творчеству двух гениев, приумножавших красоту и гармонию в музыке – Иоганну Себастьяну Баху и Вольфгангу Амадею Моцарте. Традиционно каждая композиция будет сопровождаться рассказами о жизни и творчестве маэстро, а также интересными историями создания музыкальных шедевров.

Когда:

29 января 2023, воскресенье, 18:00.

Где:

Дом архитектора,

ул. Бориса Гринченко, 7.

Почем:

от 200 грн.

Концерт Оксаны Билозир

Украинская певица исполнит программу "В кругу друзей". Название мероприятия связано с замыслом артистки собрать под одним лозунгом единомышленников и друзей, которые любят и уважают все украинское.

На концерте Оксана споет свои шлягеры "Красное ожерелье", "Рябина-ночь", "Глаза васильковые", "Спрошу о любви" и другие.

Где:

МЦКИ (Октябрьский дворец), Аллея Героев Небесной Сотни, 1.

Когда:

29 января 2023 года, воскресенье.

Почем:

от 300 грн.

Спектакль Серые пчелы

Удивительно простая история о людях, которые далеки от банальной политики, ее лозунгов. О сомневающихся людях. Ситуация заставила персонажей выбирать сторону: одному из действующих лиц удобнее ходить за провиантом на подконтрольную оккупантам территорию. Такой выбор, как говорится в описании спектакля, нельзя осуждать, поскольку война противоестественна для человека.

Где:

Киевский драматический театр на Подоле,

Андреевский спуск, 20-Б.

Когда:

29 января 2023, воскресенье, 16:00.

Почем:

от 250 грн.

Напомним о том, что со 2-го марта в украинском прокате ожидается анимационная лента "Мавка". Главное действующее лицо в мультфильме озвучила Наталка Денисенко.