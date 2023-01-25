Бывшая участница «ВИА Гры» поделилась архивным видео в день рождения президента

Сегодня президент Украины Владимир Зеленский отмечает день рождения. Многие звезды шоу-бизнеса поздравили главу государства с 45-летием, опубликовав архивные фото и видео с ним.

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Так, экс-солистка культового женского трио «ВИА Гра» Анастасия Кожевникова напомнила поклонникам президента, что когда-то он помогал выбирать участниц в группу.

Певица опубликовала видео со своего участия в проекте «Хочу в ВИА Гру», где Зеленский был ведущим. Шоу выходило на канале 1+1 в 2013 году. В ролике можно увидеть, как именинник выглядел 10 лет назад.

«Да, это видео как из другой жизни… У меня, конечно, нет фото с именинником, но есть это видео, где я вижу улыбку Владимира Зеленского. Именно это, в день рождения, я хочу пожелать ему — улыбки искренней. Улыбки в ответ на улыбку его жены, детей, друзей, родных, и на улыбку всей страны! Так будет! Happy Birthday Mr. President», — написала Анастасия.

Ранее мы писали, как первая леди Елена Зеленская поздравила мужа с юбилеем.