Маша Кондратенко спела о влюбленной, которая не может отказаться от избранника, несмотря на все его выходки.

Актриса и певица Маша Кондратенко, ранее повеселившая публику своим "Ванькой-встанькой", осуществила очередную премьеру песни и клипа на нее. Новинка блондинки называется "Не ходи".

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В подписи к свежему музыкальному ролику на Ютюбе отмечено, что "танец имеет терапевтическую функцию и лучше всего освобождает нас от лишних эмоций".

"Ибо, ослепленные любовью, мы совсем не замечаем тревожных звоночков. Прошлый год заставил многих переоценить ценности и окончательно избавляться от токсичных привязанностей", – сказано далее в тексте.

Цель трека, добавлено в подписи, – "предостеречь молодых украинок не становиться на те же грабли, а вместо этого – ценить себя".

В тексте песни, которая перекликается по своему стилю с народными украинскими, говорится, что барышне не стоит ходить к своему избраннику. Причины – "поскольку у него много таких как ты", "он просто дурачок" и "герой дешевых книг".

В то же время, продолжает певица, "тянется рука, чтобы набрать снова". Однако она в очередной раз себе напоминает: "Козла полюбишь, а с рогами будешь ты".

Что касается экранизации, то для нее снялась одна виновница клипа. Кондратенко предстает в просторных и почти пустых комнатах с высокими потолками, где устраивает экспрессивный танец.

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Ранее мы писали о том, что Маша Кондратенко возглавила рейтинг Ютюба со своим "Ванькой-встанькой".