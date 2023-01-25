Актриса "Сватов" рассекретила, какой была 14 лет назад

Известная украинская актриса Анна Кошмал, прославившаяся ролью Жени Ковалевой в сериале "Сваты", показала фанам, как выглядела в школьные годы.

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Один из подписчиков 28-летней звезды кино и телевидения попросил ее показать архивное фото в подростковом возрасте.

В Инстаграм в разделе сторис актриса продемонстрировала, какая внешность у нее была за несколько лет до съемок в "Сватах". В кадре 14-летняя Кошмал запечатлена в майке, джинсах и с макияжем. На руках она держала котенка.

Анна Кошмал в 14 лет Фото: instagram.com/smorkovkina

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