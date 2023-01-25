Анна Кошмал показала, как выглядела в 14 лет: архивное фото
Актриса "Сватов" рассекретила, какой была 14 лет назад
Известная украинская актриса Анна Кошмал, прославившаяся ролью Жени Ковалевой в сериале "Сваты", показала фанам, как выглядела в школьные годы.
Читай также: Анна Кошмал рассказала, какие продукты спасают ее от лишнего весаОдин из подписчиков 28-летней звезды кино и телевидения попросил ее показать архивное фото в подростковом возрасте.
В Инстаграм в разделе сторис актриса продемонстрировала, какая внешность у нее была за несколько лет до съемок в "Сватах". В кадре 14-летняя Кошмал запечатлена в майке, джинсах и с макияжем. На руках она держала котенка.
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