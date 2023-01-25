Звезда "Сватов" призналась, что исключила из своего рациона

Известная украинская актриса Анна Кошмал поделилась с подписчиками секретами стройной фигуры. В Инстаграм-сторис знаменитость рассказала, как ей удалось победить лишние килограммы.

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По словам 28-летней знаменитости, она перестала набирать вес после того, как отказалась от продуктов животного происхождения. В частности, Анна исключила из своего рациона мясо, рыбу, морепродукты и яйца. Также поддерживать форму ей помогает йога.

"Я очень склонна к лишнему весу, но забыла о ней, как только отказалась от мертвой пищи (мясо, рыба, яйца, морепродукты) 6 лет назад. Вес все равно шатался, но не + 10, как раньше. Лучший и самый приятный опыт похудения был на сыроедении, фантастические ощущения легкости и переполнения энергией", — написала звезда "Сватов".

От каких продуктов отказалась Анна Кошмал Фото: instagram.com/smorkovkina

Кошмал добавила, что белки ее организм получает из бобовых, а также растительного молока и растительного мяса.

"Животные продукты и молочку заменяю бобовыми, растительным мясом и растительной молочкой. Уже давно все придумали. А еще веганы голодными не остаются и не едят только траву, как вседумают", — отметила актриса.

Анна Кошмал рассказала о своем питании Фото: instagram.com/smorkovkina

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