Актриса обнародовала фото с отдыха на яхте

Известная голливудская актриса Ева Лонгория, которая наиболее известная по съемках в сериале "Отчаянные домохозяйки", поделилась с подписчиками фото с отдыха на природе.

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На своей странице в Инстагра м 47-летняя звезда кино и телевидения запостила откровенный кадр, где она запечатлена на яхте. Лонгория продемонстрировала на камеру подтянутую фигуру, которой могут позавидовать 20-летние.

Ева позировала в раздельном купальнике белого цвета с черными надписями и желтыми смайликами на фоне моря и скал.

"Кто-то еще скучает за летним солнышком?", — обратилась к читателям актриса.

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