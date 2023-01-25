47-летняя Ева Лонгория продемонстрировала фигуру в купальнике
Актриса обнародовала фото с отдыха на яхте
Известная голливудская актриса Ева Лонгория, которая наиболее известная по съемках в сериале "Отчаянные домохозяйки", поделилась с подписчиками фото с отдыха на природе.
Читай также: Дочь Гвинет Пэлтроу поразила сходством с мамой на своем первом светском мероприятииНа своей странице в Инстагра м 47-летняя звезда кино и телевидения запостила откровенный кадр, где она запечатлена на яхте. Лонгория продемонстрировала на камеру подтянутую фигуру, которой могут позавидовать 20-летние.
Ева позировала в раздельном купальнике белого цвета с черными надписями и желтыми смайликами на фоне моря и скал.
"Кто-то еще скучает за летним солнышком?", — обратилась к читателям актриса.
Ранее стал известен список всех номинантов на «Оскар-2023».