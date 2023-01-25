Артистка показала кадр, который был сделан до отъезда в Америку во время войны

Украинская исполнительница и участница Евровидения-2010 Alyosha, настоящее имя которой Елена Кучер, показала подписчикам смешное фото двух старших детей от брака с фронтменом группы "Антитела" Тарасом Тополей — 9-летним Романом и 7-летним Марком.

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На своей странице в Инстаграм 36-летняя звезда сцены запостила архивный кадр, где мальчики запечатлены на кухне. Чтобы сделать забавный снимок "мамины помощники" надели на головы кастрюли.

"Вомпоминания... Когда дома", — подписала Alyosha.

Напомним, что на время войны певица вместе с сыновьями и полуторагодовалой дочерью Марией переехала в США.

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