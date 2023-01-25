Семен Слепаков обнародовал композицию, в которой страна поет о своих детях.

Российский комедийный актер Семен Слепаков обнародовал еще одну сатирическую композицию в стиле авторской (бардовской) песни о РФ и ее сыновьях. Прямо страна-агрессорша в тексте не упоминается, однако по контексту становится понятно, что речь идет именно о ней.

В треке, в частности, имеются следующие строки:

"Злобной вьюги зря боишься ты, сыночка,

Просто слишком мал еще ты и душою чист,

Есть у нас страшнее враг, моя кровиночка,

Этот враг, сыночек, – укронацист! От него, проклятого, все наши невзгоды

Если бы не он могли бы жить-не тужить,

Очень жаль, Ванюша, что тебе лишь три года,

И не можешь ты пойти укропов крошить".

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Также в "Колыбельной" речь идет о среднем и старшем брате ребенка, которому поет страна. Средний – "предатель", поскольку он "специалистом стал каких-то уйти" и "теперь в Европе у сатрапа в плену, Коротает ночи там небось с содомитами И не в Бога верует, а в сатану". Старший – "ушел по контракту, родину не продал за латте и чизкейк", а теперь "героем вернулся обратно", которому установят "оградку".

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Ранее мы писали о том, что Семен Слепаков представил антивоенную песню, в которой описал "переобувание" некоторых земляков.