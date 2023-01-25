Малышке еще нет и месяца

Американская модель, ведущая и блогерша Крисси Тайген не из тех знаменитостей, кто скрывает своих детей от публики. Недавно она стала многодетной мамой.

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О рождении третьего ребенка сообщил 13 января ее муж, певец Джон Ледженд на одном из своих выступлений. А уже спустя 11 дней звездные родители решились на то, чтобы показать всему миру личико маленькой дочери.

Кроха Эсти выглядела мило, завернутая в серое одеяло. Девочка уснула на руках у 37-летней знаменитой мамы.

«Посмотри на себя здесь, выглядишь как ребенок», — подписала кадр Тайген.

Напомним, что у Крисси и Джона есть еще 6-летняя дочь Луна и 4-летний сын Майлз.

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