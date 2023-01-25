Музыкант дружил с путинисткой 28 лет.

Украинский певец Павел Зибров прокомментировал цинические пророссийские высказывания своей бывшей подруги, певицы Таисии Повалий. В интервью для "Обозревателя" артист признался, что за кремлевскую методичку о "спасении Россией украинского народа" и ее лично надо лишать всего в Украине.

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Музыкант признался, что путинистку нужно лишить звания народной артистки Украины, украинского гражданства. Зибров дружил до 2014 года с предательницей на протяжении 28 лет. Сейчас же они по обе стороны баррикад: Повалий жалуется на "нацизм в Украине" и что ее якобы спасает Россия.

"Для меня ее нет – такого человека, такой певицы, такой гражданки Украины. Считаю, за такую риторику нужно лишать не только звания народной артистки Украины, но и гражданства Украины," – уверен исполнитель.

После такого поведения Таисии Повалий Зибров уверен, что ей в Украине делать нечего.

"Пускай живет в своей родной России и никогда не ступает на украинскую землю. Вслед за российским кораблем дорога," – отметил артист.

Ранее мы писали, как путинистка Повалий объяснила, почему она поддерживает Россию в войне.