Ани Лорак провела акустический мини-концерт, спев на украинском, и начала сбор средств.

Ани Лорак, которой СНБО запретил въезд в Украину, а в Минкульте рассматривают вопрос лишения ее звания народной артистки Украины, снова спела по-украински.

Певица показала в Инстаграме видеозапись своего акустического мини-концерта. На нем она исполнила на русском песни "Наполовину" и "Солнце", а также на украинском "Бачила".

Перед тем, как петь, Лорак сказала:

"Также мне бы очень хотелось помочь людям, нуждающимся в нашей помощи. Ссылки смотрите ниже".

То же послание продублировано в подписи к ролику.

Если перейти на сайт Ани Лорак, там можно найти объявления на английском:

"Вы можете использовать банковские реквизиты ниже, чтобы предоставить непосредственную помощь пострадавшим семьям. Мы будем постоянно обновлять информацию".

Еще показаны снимки пострадавших семей Бондаренко, Слупских и Соловий. Возле каждой фамилии уточнение "разрушенный дом".

В то же время нигде не указано, почему и кем разрушены эти дома. И хотя фамилии украинские, Украина тоже нигде не упоминается.

Одним комментаторам, которые оставили отзывы к видео, было достаточно вышеупомянутого, чтобы похвалить Ани Лорак. Другие же все равно упрекают ее за избегание уточнений.

К слову, 1 января 2023-го Ани Лорак выложила у себя в блоге пост на украинском. Она написала о брате, которому пришлось прятаться в подвале с бутылкой брендового алкоголя "под звуки бомб".

Ранее мы писали о том, что Злата Огневич назвала сумму, которую удалось собрать для пострадавших киевлян после ракетной атаки россиян.