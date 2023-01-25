Актриса высказалась о бурной личной жизни звезды «Титаника»

Популярная голливудская актриса Дрю Бэрримор в новом выпуске собственного ток-шоу подшутила над холостяцкой жизнью 48-летнего обладателя «Оскара» Леонардо Ди Каприо.

В эфире проекта Дрю с гостем студии, певцом и открытым гомосексуалистом Сэмом Смитом болтали о своих первых увлечениях знаменитостями. Смит сказал, что «на 100 процентов» уверен, что первым его увлечением был Ди Каприо в фильме 1997 года «Титаник».

«Мне нравится, что он до сих пор ходит по клубам, понимаете… ходит по яхтах… держу пари, он ходит в бордель», — сказала Бэрримор, процитировав слова из песни Смита Unholy.

А после того, как Сэм пошутил, что Ди Каприо — «непослушный мальчик», Бэрримор ответила «Я знаю, и мне это нравится».

Голливудский актер Леонардо Ди Каприо известен громкими романами с такими знаменитыми красавицами, как Жизель Бюндхен, Бар Рафаэли, Блейк Лайвли, Эрин Хизертон, Тони Гаррн, Ниной Агдал, Келли Рорбах, Рокси Хорнер, Элой Кавалек, Челси Веймар и Камила Морроне.

Ранее стал известен список всех номинантов на «Оскар-2023».