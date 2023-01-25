Какие сериалы набрали самые большие просмотры в Украине и в мире

Стриминговый сервис Netflix опубликовал свежий рейтинг лучших сериалов, которые лидировали по просмотрам на прошлой неделе.

В период с 16-го по 22 января украинские пользователи чаще всего смотрели второй сезон «Джинни и Джорджии». Подростковый сериал находится на вершине списка уже третью неделю подряд.

Вторую строчку рейтинга занимает второй сезон «Викингов: Вальхалла». В тройке лидеров также первый сезон «Джинни и Джорджии».

ТОП-10 самых популярных сериалов Netflix в Украине за 16-22 января выглядит так:

1. Второй сезон «Джинни и Джорджии»

2. Второй сезон «Викингов: Вальхалла»

3. Первый сезон «Джинни и Джорджии»

4. «Уэнздей»

5. «Калейдоскоп»

6. Первый сезон «Викингов: Вальхалла»

7. Первый сезон Sexify

8. Первый сезон «Новобранца»

9. Третий сезон «Эмили в Париже»

10. Второй сезон Sexify

В мировом рейтингелучших сериалов Netflix за прошлую неделю тот же лидер, что и в украинском топе — второй сезон «Джинни и Джорджии». Второй сезон «Викингов: Вальхалла» поднялся на вторую строчку. На третьем месте — сериал «Уэнздей».

Стоит отметить, что в ТОП-10 попало «Шоу 90-х», премьера которого состоялась 19 января. Сериал является продолжением культового «Шоу 70-х» с Милой Кунис.

ТОП-10 самых популярных сериалов Netflix в мире за 16-22 января 2023

1. Второй сезон «Джинни и Джорджии»

2. Второй сезон «Викингов: Вальхалла»

3. Уэнздей»

4.Первый сезон «Джинни и Джорджии»

5. «Шоу 90-х»

6. Первый сезон «Викингов: Вальхалла»

7. «Калейдоскоп»

7. Первый сезон Sexify

8. Третий сезон «Эмили в Париже»

9. Первый сезон «Нового Амстердама»

10. Одиннадцатый сезон «Ходячих мертвецов»

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