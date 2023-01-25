Сериалы Netflix: лучшие на неделе 16-22 января 2023 года
Стриминговый сервис Netflix опубликовал свежий рейтинг лучших сериалов, которые лидировали по просмотрам на прошлой неделе.
В период с 16-го по 22 января украинские пользователи чаще всего смотрели второй сезон «Джинни и Джорджии». Подростковый сериал находится на вершине списка уже третью неделю подряд.
Вторую строчку рейтинга занимает второй сезон «Викингов: Вальхалла». В тройке лидеров также первый сезон «Джинни и Джорджии».
ТОП-10 самых популярных сериалов Netflix в Украине за 16-22 января выглядит так:
- 1. Второй сезон «Джинни и Джорджии»
- 2. Второй сезон «Викингов: Вальхалла»
- 3. Первый сезон «Джинни и Джорджии»
- 4. «Уэнздей»
- 5. «Калейдоскоп»
- 6. Первый сезон «Викингов: Вальхалла»
- 7. Первый сезон Sexify
- 8. Первый сезон «Новобранца»
- 9. Третий сезон «Эмили в Париже»
- 10. Второй сезон Sexify
В мировом рейтингелучших сериалов Netflix за прошлую неделю тот же лидер, что и в украинском топе — второй сезон «Джинни и Джорджии». Второй сезон «Викингов: Вальхалла» поднялся на вторую строчку. На третьем месте — сериал «Уэнздей».
Стоит отметить, что в ТОП-10 попало «Шоу 90-х», премьера которого состоялась 19 января. Сериал является продолжением культового «Шоу 70-х» с Милой Кунис.
ТОП-10 самых популярных сериалов Netflix в мире за 16-22 января 2023
- 1. Второй сезон «Джинни и Джорджии»
- 2. Второй сезон «Викингов: Вальхалла»
- 3. Уэнздей»
- 4.Первый сезон «Джинни и Джорджии»
- 5. «Шоу 90-х»
- 6. Первый сезон «Викингов: Вальхалла»
- 7. «Калейдоскоп»
- 7. Первый сезон Sexify
- 8. Третий сезон «Эмили в Париже»
- 9. Первый сезон «Нового Амстердама»
- 10. Одиннадцатый сезон «Ходячих мертвецов»
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