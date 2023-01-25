Эппл Мартин посетила Неделю моды в Париже

Дочь голливудской актрисы Гвинет Пэлтроу от брака с участником группы Coldplay Крисом Мартином, Эппл Мартин дебютировала на светском мероприятии. 18-летняя девушка без звездных родителей посетила показ Chanel Haute Couture весна-лето 2023 года во время Недели моды в Париже.

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Эпп выглядела копией своей мамы в молодости — у них одинаковые длинные светлые локоны и голубые глаза. На модном мероприятии юная красотка была воплощением шика в черно-белом мини-платье в клетку, клетчатом жакете, черных лоферах и с черной сумочкой Chanel. Свой образ девушка дополнила серьгами в форме сердца и золотыми браслетами.

На показе Эппл сидела рядом с актрисой «Богемской рапсодии» Люси Бойнтон, певицей Анжель и звездой сериала «Очень странные дела» Сэди Синк.

Дочь Гвинет Пэлтроу и Криса Мартина — Эппл Мартин / Источник: Getty Images

Дочь Гвинет Пэлтроу и Криса Мартина — Эппл Мартин / Источник: Getty Images

Дочь Гвинет Пэлтроу и Криса Мартина — Эппл Мартин / Источник: Getty Images

Дочь Гвинет Пэлтроу и Криса Мартина — Эппл Мартин / Источник: Getty Images

Дочь Гвинет Пэлтроу и Криса Мартина — Эппл Мартин / Источник: Getty Images

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