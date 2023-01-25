Звезда фильма «Хэллоуин заканчивается» претендует на звание лучшей актрисы второго плана

Известная американская актриса Джейми Ли Кертис не может поверить в то, что теперь она стала одной из претенденток на «Оскар-2023».

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Звезда получила свою первую номинацию на премию во вторник, 24 декабря. Имя 64-летней знаменитости появилось в категории «Лучшая женская роль второго плана» за фильм «Все везде и сразу».

На своей странице в Инстаграм 64-летняя Кертис поделилась фотографиями, сделанными ее подругой после того, как они узнали об номинации. На одном из кадров запечатлен милый момент, когда Джейми обняла своего мужа Кристофера Геста.

«ВОТ КАК ВЫГЛЯДИТ СЮРПРИЗ! Одна из моих самых старых лучших подруг Дебби Оппенгеймер написала мне в 5:15, что она сидит перед моим домом, и хочу ли я, чтобы компания смотрела объявления (номинантов — ред.). Она вошла и села со мной, как я сидела с ней в тот день, когда она направлялась на церемонию вручения «Оскара», в год, когда она выиграла. Мы держались за руки. Я даже не знала, что она фотографировала. Первое фото — это момент, когда я слышу свое имя, а затем волнение за мою подругу Стефани Сюй, остальные номинации, а затем, самое лучшее, любящие объятия моего мужа. Без фильтров. Нет подделки. Просто правда мгновения радости, запечатленные другом», — написала Ли Кертис.

Отметим, что конкурентками Джейми за награду «Оскара-2023» стали Анджела Бассетт (Черная пантера: Ваканда навеки»), Хонг Чау («Кит»), Керри Кондон («Банши Инишерина») и Стефани Сюй («Всё везде и сразу»). Кто победит в борьбе за статуэтку, станет известно 12 марта.

Полный список номинантов на «Оскар-2023» можно посмотреть здесь.