Виталий Ким стал настоящим кумиром для украинцев в военное время.

Украинская певица Злата Огневич посетила Николаев с благотворительным концертом. В сториз Инстаграма звезда рассказала, что встретилась с главой Николаевской областной военной администрации Виталием Кимом.

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С начала полномасштабной войны, благодаря своей открытости и позитиву в сложное время, Виталий Ким стал настоящим кумиром для всей Украины. Огневич показала совместное фото с политиком.

"А еще в Николаеве вот такая приятная встреча произошла," - лаконично подписала Злата.