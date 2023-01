Коллектив объявил о распаде после 19 лет творчества

Популярная американская рок-группа Panic! At the Disco больше не будет выпускать новые хиты. Музыкальный коллектив из Лас-Вегаса официально распался после 19 лет существования группы. Об этом сообщается на странице Panic! At the Disco в Инстаграм.

Фронтмен группы Брэндон Ури отметил, что скоро он станет отцом, поэтому певец хочет посвятить больше времени личной жизни. Но перед тем, как покинут сцену, участники Panic! At the Disco планируют отправиться в прощальный тур по Америке и Европе.

«Иногда путешествие должно закончиться, чтобы началось новое. Мы старались держать это при себе, хотя некоторые из вас, возможно, слышали... Мы с Сарой очень скоро ждем ребенка! Перспектива стать отцом и увидеть, как моя жена станет матерью, волнительна. Я с нетерпением жду этого следующего приключения. Тем не менее, я собираюсь довести эту главу своей жизни до конца и сосредоточить свое внимание и энергию на своей семье, и в этом Panic! At The Disco больше не будет», — написал Брендон.

Напомним, что самыми известными песнями рок-группы были хиты Nine In The Afternoon, High Hopes, House of Memories, I Write Sins Not Tragedies, Emperor's New Clothes и Girls/Girls/Boys.