Андрей Бедняков с женой, Владимир Остапчук, Юрий Горбунов, Наталия Могилевская и многие другие известные люди выразили свою позицию насчет предоставления Украине танков.

Узнаваемые представители украинского шоу-биза заполнили Инстаграм своими фотографиями в леопардовых нарядах. Таким образом они предпочитают взбодрить властей Германии по поводу выдачи Украине танков Leopard 2.

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Экс-звезды "Орла и решки" Андрей Бедняков и его жена Анастасия Короткая не одевались в леопардовые принты, а показались на ярком покрывале с отдыха.

Источник: instagram

Источник: instagram

Ведущий Владимир Остапчук, похоже, имеет в своем шкафу "хищную" рубашку.

Источник: instagram

Эстафету со зверскими мотивами также перехватили его коллеги Егор Гордеев и Юрий Горбунов.

Источник: instagram

Лилия Ребрик с младшей дочерью сделала селфи в леопардовых платьях.

Источник: instagram

Наталия Могилевская выбрала соблазнительное мини с популярным принтом.

Источник: instagram

Людмила Барбир, а также Оля Полякова не отстали с трендом.

Источник: instagram

Источник: instagram

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Ранее мы писали о том, что Злата Огневич сообщила о сборе четверти миллиона гривен в помощь пострадавшим киевлянам от ракетного удара перед Новым годом.