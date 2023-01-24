Леопардовый флешмоб: украинские звезды массово показывают пятнистые образы
Узнаваемые представители украинского шоу-биза заполнили Инстаграм своими фотографиями в леопардовых нарядах. Таким образом они предпочитают взбодрить властей Германии по поводу выдачи Украине танков Leopard 2.
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Экс-звезды "Орла и решки" Андрей Бедняков и его жена Анастасия Короткая не одевались в леопардовые принты, а показались на ярком покрывале с отдыха.
Ведущий Владимир Остапчук, похоже, имеет в своем шкафу "хищную" рубашку.
Эстафету со зверскими мотивами также перехватили его коллеги Егор Гордеев и Юрий Горбунов.
Лилия Ребрик с младшей дочерью сделала селфи в леопардовых платьях.
Наталия Могилевская выбрала соблазнительное мини с популярным принтом.
Людмила Барбир, а также Оля Полякова не отстали с трендом.
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Ранее мы писали о том, что Злата Огневич сообщила о сборе четверти миллиона гривен в помощь пострадавшим киевлянам от ракетного удара перед Новым годом.