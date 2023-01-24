Певец показал скриншоты статей, где его обвинили в "переобувании" и "шароварщине".

Украинский исполнитель Иван Дорн выпустил новую песню и клип "Te la passe", записанную совместно с франковским артистом Essoh. В Инстаграме певец показал скриншоты статей, где его обвинили в "переобувании" и "шароварщине".

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В частности, Иван показал новость с заголовком "Коллаборант Дорн в который раз переобулся", где его критикуют за то, что Дорн "не постеснялся задействовать в видео образы Тараса Шевченко и Родину-мать".

Однако, это был такой пиар-ход от команды Ивана Дорна. Выдумано все: названия СМИ, нелестные комментарии пользователей и даже даты публикаций.

Отметим, что после начала полномасштабной войны Иван осудил действия России и отказался от выступлений, сотрудничества с российскими артистами. Дорн активно помогает Украине как волонтер, дает благотворительные концерты.