Екатерина Репяхова показала, как выглядела на школьном выпускном
Молодая жена Виктора Павлика запостила архивные фото
Концертный директор украинского исполнителя Виктора Павлика и его супруга Екатерина Репяхова поделилась с подписчиками редкими фотографиями из семейного альбома. На своей странице в Инстаграм Репяхова решила показать, как выросли ее племянницы Лиза и Настя. Для этого она опубликовала современные снимки и старые снимки, которым более 10 лет.
Читай также: Жена Дмитрия Шурова поздравила его с 20-й годовщиной брака: редкое фото парыАрхивные кадры Екатерины с племянницами были сделаны во время ее школьного выпускного, который прошел в одном из учебных заведений города Днепр в 2011 году. На снимке Репяхова запечатлена в вечернем платье оранжевого цвета и скороткой стрижкой. Стоит отметить, что в то время у жены Павлика были еще темные волосы.
«Две мои любви. Дочь брата и дочь сестры. Лизуша и Настюша. Я счастливый человек. У меня такая семья», — подписала фото с выпускного вечера Репяхова.
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