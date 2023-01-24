Молодая жена Виктора Павлика запостила архивные фото

Концертный директор украинского исполнителя Виктора Павлика и его супруга Екатерина Репяхова поделилась с подписчиками редкими фотографиями из семейного альбома. На своей странице в Инстаграм Репяхова решила показать, как выросли ее племянницы Лиза и Настя. Для этого она опубликовала современные снимки и старые снимки, которым более 10 лет.

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Архивные кадры Екатерины с племянницами были сделаны во время ее школьного выпускного, который прошел в одном из учебных заведений города Днепр в 2011 году. На снимке Репяхова запечатлена в вечернем платье оранжевого цвета и скороткой стрижкой. Стоит отметить, что в то время у жены Павлика были еще темные волосы.

«Две мои любви. Дочь брата и дочь сестры. Лизуша и Настюша. Я счастливый человек. У меня такая семья», — подписала фото с выпускного вечера Репяхова.

Екатерина Репяхова с племянницами ©instagram.com/repyahovakate

Жена Виктора Павлика показала фото с выпускного ©instagram.com/repyahovakate

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