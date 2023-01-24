Ольга Шурова разместила романтический кадр с мужем в соцсети

PR-директор Pianoboy Ольга Шурова сообщила, что она и ее знаменитый супруг Дмитрий Шуров отмечают годовщину супружеской жизни. Звездная пара уже двадцать лет в браке.

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По случаю знаменательной даты Ольга решила обнародовать редкий романтический кадр, запечатлен их с Дмитрием поцелуй. К публикации Ольга добавила забавное поздравление.

«Ну мы, как обычно, против течения. Когда модно разводиться, празднуем 20 лет свадьбы. Что дальше — хз, но ни о чем не жалею, эти 22 года вместе были просто «агонь».

Когда мы встретились, было два куска стейка с кровью. Сейчас мне скорее перемороженный фарш. Но все было как следует», — с юмором написала Шурова.

Отметим, что у 41-летнего Шурова и его 46-летней супруги есть 19-летний сын Лев.

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