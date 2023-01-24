Актриса рассказала, как в детстве пыталась убить няню из-за жестокого обращения

Появились новые подробности предстоящего документального фильма Netflix «Памела: история любви», который выйдет 31 января.

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Как пишет New York Post , в автобиографической картине 55-летняя актриса и фотомодель Памела Андерсон вспомнила о том, как в детстве пыталась убить свою няню. По словам звезды, она и ее брат подвергались сексуальному насилию со стороны этой женщины.

«Это было похоже на три или четыре года жестокого обращения. Она всегда говорила мне не рассказывать родителям. Я пыталась защитить своего брата от нее. Я пыталась убить ее — пыталась воткнуть ей в сердце карамельную ручку», — поделилась Памела.

Когда попытка пронзить обидчицу провалилась, юная Андерсон загадала желание, которое предшествовало внезапной смерти женщины.

«Я сказал ей, что хочу, чтобы она умерла, и на следующий день она погибла в автокатастрофе. Я думала, что убила ее своим магическим разумом, и я не могла никому об этом сказать. Я была уверена, что это сделала я, что я желала ей смерти, и она умерла. Я прожила с этим всю свою молодость», — поделилась Памела.

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