Сейчас друг и спаситель Даниэля получил ранение.

Украинский ресторатор, ведущий и военнослужащий ВСУ Даниэль Салем поделился фронтовой историей, как его спас побратим по имени Вячеслав. В Инстаграме воин вспомнил, как однажды у него закончились боеприпасы, а друг отдал ему часть своих.

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Когда Вячеслав услышал о проблеме друга, то прикрыл Даниэля от вражеских обстрелов, пока он перезаряжал оружие.

"Так просто написать: спасибо тебе, что прикрыл. Но так трудно объяснить, сколько стоит за этим. В тот момент, когда ты услышал мое: "Пустой". Когда у меня кончился короб с пулеметным боеприпасом, ты вынул из рюкзака другой короб подал его мне и перекрыл огнем в сторону врага! Без сомнения! Никакого лишнего движения! Воин! Даже когда прилетело," - подчеркнул Салем.

Источник: instagram daniel_jihad_salem

Также воин поделился, что побратим получил ранение, и теперь Вячеслава ожидает реабилитация.

"Страшнее всего на войне пугаться за своих. Это еще одна мудрость от этого времени… Но, друг, мы снова говорим легендарное: "Не на этот раз!". Скоро рука твоя будет работать, как раньше, и мы снова пойдем на задание вместе. У нас еще куча дел, брат. Никто кроме нас!" - отметил Даниэль.

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