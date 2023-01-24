Повалий заявила, что страна-агрессор ее "защищает".

Певица-предательница Таисия Повалий с начала полномасштабной войны продолжила работать и жить в России, несмотря на украинские корни. Звезда умалчивает свою позицию, но выступает на пропагандистских мероприятиях. В интервью российскому изданию "Дни.ру" она цинично объяснила, почему на стороне страны-агрессора.

По словам Повалий, это не она зомбирована пропагандой, а Украина. Она считает, что оккупация территории Украины и разрушение целых населенных пунктов, - это "спасение" Украины.

"Я с детства привыкла быть там, где правда. Поэтому я – с Россией. Я за то, чтобы произошел возврат из зомбированного состояния, в котором находится сегодня моя Украина, к нормальной жизни. Все эти 8 лет я жила с непониманием того, почему все это происходит на Донбассе, за что там убивают людей... Я ждала наступления времени справедливости. Наконец, оно наступает. Очень хочу, чтобы люди на Донбассе жили так, как хотят сами, чтобы им ничего не навязывали, не насиловали. И сейчас именно за это и идет борьба... В том, что сегодня делает Россия, вижу спасение и свое, и Украины. Чувствую, что Россия сейчас меня защищает", – цинично заявила путинистка.

Также предательница объявила, что Путин - для нее человек, который якобы исполняет историческую миссию.

"Владимир Путин для меня – этот тот человек, который в силах сохранить сильную Россию и избавить мир от нацизма, с которым я столкнулась напрямую. Это его историческая миссия, на мой взгляд," – заявила Повалий.

Также она пожаловалась, что якобы сталкивалась с "нацизмом" в Киеве.

"Все последние восемь лет украинская пресса писала, что я сбежала в Россию вслед за Януковичем. И это, наверное, меня и спасло – меня не тронули, хотя я жила в Киеве. С Виктором Федоровичем, кстати, после его свержения я не виделась и не общалась – даже не знаю, где он," – высказалась путинистка.