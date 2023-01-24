"Ничего не меняется": Полякова показала архивное фото дочек
Звездная мама воспитывает двух дочек-подростков.
Украинская певица Оля Полякова - дважды мама. Звезда воспитывает с супругом Вадимом дочерей Марию и Алису. В сториз Инстаграма звездная родительница поделилась архивным фото, на котором запечатлены ее дочери в детстве.
Читай также: Полякова показала, как творчески отметила день рождения в ЛондонеНа снимке девочки запечатлены за столом, вероятно, во время летнего отдыха за границей. На фото Маша улыбается, а Алиса скорчила смешную гримасу.
Полякова с юмором подписала: "Время идет, ничего не меняется".
После начала полномасштабной войны артистка отправила дочек учиться в Великобританию: Марию - в музыкальный университет, а Алису - в школу-пансионат.
Ранее мы писали, что семья Анатолича возвращается в Украину после отъезда в начале полномасштабной войны.