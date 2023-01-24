Звездная мама воспитывает двух дочек-подростков.

Украинская певица Оля Полякова - дважды мама. Звезда воспитывает с супругом Вадимом дочерей Марию и Алису. В сториз Инстаграма звездная родительница поделилась архивным фото, на котором запечатлены ее дочери в детстве.

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На снимке девочки запечатлены за столом, вероятно, во время летнего отдыха за границей. На фото Маша улыбается, а Алиса скорчила смешную гримасу.

Полякова с юмором подписала: "Время идет, ничего не меняется".

Архивное фото Марии и Алисы. / Источник: instagram polyakovamusic

После начала полномасштабной войны артистка отправила дочек учиться в Великобританию: Марию - в музыкальный университет, а Алису - в школу-пансионат.

Ранее мы писали, что семья Анатолича возвращается в Украину после отъезда в начале полномасштабной войны.