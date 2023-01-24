Голливудская звезда Памела Андерсон продолжает делиться подробностями личной жизни

Американская актриса и фотомодель канадского происхождения Памела Андерсон утверждает, что звезда серии фильмов «Рокки» Сильвестр Сталлоне однажды сделал ей предложение, от которого она, не раздумывая, отказалась.

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Как пишет New York Post , на съемках документальной ленты Netflix «Памела: история любви», 55-летняя звёзда «Спасателей Малибу», заявила, что Сталлоне готовь был подарить ей жилье и автомобиль за то, чтобы она стала его девушкой.

«Он предложил мне квартиру и Porsche, чтобы я стал его девушкой №1. И я подумала: «Значит ли это, что есть №2? Он говорил: «Это лучшее предложение, которое ты можешь получить, дорогая. Теперь ты в Голливуде», — рассказала Памела, добавив, что без колебаний охотно отвергла предложение.

«Я хотела быть влюбленненной. Я не хотела ничего меньшего, чем это»,— заявила актриса.

Представитель 76-летнего Сталлоне, в комментарии изданию сказали, что никаких дерзких домогательств никогда не было.

«Показания Памелы Андерсон, приписываемые моему клиенту, являются ложными и сфабрикованными. Мистер Сталлоне подтверждает, что он никогда не делал никаких заявлений», — говорится в сообщении представителя актера.

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