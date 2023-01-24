Леся Никитюк сделала селфи у дверей с пышным букетом. Кто заботится о таких презентах – она не уточнила.

Ведущая Леся Никитюк облегчила задачу человеку, оставляющему в ее доме цветы у дверей. Правда, не уточнила, для нее ли эти презенты.

Блондинка снялась с охапкой кремовых и сиреневых тюльпанов в короткой желтой шубе у двери. А в подписи уточнила место своего жительства:

"Кто-то у дверей постоянно оставляет цветы, но я хочу напомнить, что я живу в 135-й квартире, а не в 54-й… И на 15-м этаже, а не на 3-м этаже".

Некоторые инстаграмщики серьезно отреагировали на пост Леси. Другие уловили в нем юмор и оставили соответствующие комментарии:

"Так, может, не для вас?"

"Понимаю Вашу проблему... Мою доставку еды почему-то всегда под дверью соседей оставляют".

"Ну, главное сердцем чувствовать, что это Вам".

"Главное, что ты их всегда находишь)"

"Вот это интуиция, Леся, свое где угодно почувствуешь)".

"Я думаю, света не было, и он до 15-го просто не дошел".

"Хохочу вслух просто. Блин, Вы мне глаза открыли. Заставили взглянуть на вещи некоторые по-другому".

"Лесь, это же гениально".

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