Никитюк уточнила номер своей квартиры для оставляющего цветы
Леся Никитюк сделала селфи у дверей с пышным букетом. Кто заботится о таких презентах – она не уточнила.
Ведущая Леся Никитюк облегчила задачу человеку, оставляющему в ее доме цветы у дверей. Правда, не уточнила, для нее ли эти презенты.
Блондинка снялась с охапкой кремовых и сиреневых тюльпанов в короткой желтой шубе у двери. А в подписи уточнила место своего жительства:
"Кто-то у дверей постоянно оставляет цветы, но я хочу напомнить, что я живу в 135-й квартире, а не в 54-й… И на 15-м этаже, а не на 3-м этаже".
Некоторые инстаграмщики серьезно отреагировали на пост Леси. Другие уловили в нем юмор и оставили соответствующие комментарии:
- "Так, может, не для вас?"
- "Понимаю Вашу проблему... Мою доставку еды почему-то всегда под дверью соседей оставляют".
- "Ну, главное сердцем чувствовать, что это Вам".
- "Главное, что ты их всегда находишь)"
- "Вот это интуиция, Леся, свое где угодно почувствуешь)".
- "Я думаю, света не было, и он до 15-го просто не дошел".
- "Хохочу вслух просто. Блин, Вы мне глаза открыли. Заставили взглянуть на вещи некоторые по-другому".
- "Лесь, это же гениально".
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