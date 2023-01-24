С кем встречается Задворный после расставания с певицей Златой Огневич

Победитель второго сезона романтического реалити-шоу «Холостячка» Андрей Задворный показал, с кем закрутил роман после того, как ушел от певицы Златы Огневич.

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На своей странице в Инстаграм мужчина запостил несколько кадров со своей новой девушкой, однако ее имя не рассекретил. На одном из фото Андрей и его таинственная возлюбленная целуются.

Судя по указанной геолокации, пара отправились на отдых в Закарпатскую область и поднялясь на гору Жандарм.

Андрей Задворный показал новую девушку Фото: instagram.com/zadvornyi_andrii

С кем встречается Андрей Задворный Фото: instagram.com/zadvornyi_andrii

Победитель «Холостячки-2» Андрей Задворный Фото: instagram.com/zadvornyi_andrii

Ранее мы писали, что Зои Салдана стала первой актрисой, которая сыграла в четырех из шести самых кассовых фильмов в истории.