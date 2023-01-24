В рядах украинской армии гитарист его группы, Евгений Рогачевский.

Украинский музыкант, фронтмен группы "Вопли Вилоплясова" - Олег Скрипка - признался в интервью "24 каналу", готов ли идти воевать за Украину. Сейчас на фронте их гитарист, Евгений Рогачевский. Артист признался, что в случае повести пополнит ряды украинской армии.

Скрипка поведал о важности поддерживать экономику, но при нужде готов идти воевать.

"Безусловно, если потребуется, то мы все пойдем на фронт. Но нужно, чтобы страна существовала, чтобы работала экономика. Нам нужны электрики, бухгалтеры, экономисты и все другие специальности. Но когда будет необходимость, мы, конечно же, все пойдем на фронт," - заявил Скрипка.

Гитарист "ВВ" получил контузию на войне, но уже планирует возвращаться назад на службу. По словам Скрипки, когда Евгений ему делился о своей службе, то пришел к выводу, что "с гитарой он все-таки эффективнее".

"Концертами в Украине мы собирали средства на помощь подразделению нашего гитариста Евгения Рогачевского. Уже три раза присылали им партии помощи, теперь еще раз. У Евгения была контузия, но он снова возвращается на фронт," - рассказал Олег.

Ранее мы писали, что Олег Скрипка поразмышлял, сможет ли Украина заменить гонорары, которые артисты получали в России.