Рамина Эсхакзай рассказала о своей поездке в Донецкую область

Украинский блогер, ведущая, интервьюер и журналистка Рамина Эсхакзай сообщила подписчикам, что во время поездки в одну из самых горячих точек Донецкой области попала под артиллерийский обстрел. На своей странице в Instagram бывшая участница «Холостяка» опубликовала видео, где она запечатлена в центре города Бахмут вместе со съемочной группой и украинскими военными.

По словам Рамины, она находились всего за 800 метров от позиций российских войск. Ведущей пришлось дважды прятаться в окопе и подвале во время вражеских обстрелов из артиллерии.

«Я впервые попала под артиллерийский обстрел, испугалась. Ребята-операторы уже не первый раз работают на таких направлениях, поэтому у них другая реакция. Если бы рядом со мной не было наших военных, я бы там не знаю что делала! А Женя (бойфренд Эсхакзай — ред.) еще подкалывать меня успевал», — поделилась журналистка.

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