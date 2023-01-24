Эти картины собрали в прокате более 2 миллиардов долларов

В минувшие выходные кассовые сборы фильма «Аватар: Путь воды» превысил 2 миллиарда долларов в мировом прокате. Как сообщает People, успех картины сделал 44-летнюю актрису Зои Солдану первой кинозвездой, четыре киноленты с участием которой заработали более 2 миллиардов долларов.

Такой же отметки достигли следующие фильмы Салданы: «Аватар» 2009 года, «Мстители: Финал» 2019 года и «Мстители: Война бесконечности» 2018 года. Салдана играет Нейтири в фильмах «Аватар», а в кинематографической вселенной Marvel ей досталась роль Гаморы.

Отметим, что всего в истории кинематографа собрать более 2 миллиардов долларов удалось только шести фильмам — четыре выше названые картины, а также «Титаник» 1997 года и «Звездные войны: Пробуждение силы» 2015 года.

Ранее мы писали, что «Мисс Украина-Вселенная» Виктория Апанасенко продала крылья из своего национального костюма, чтобы помочь украинским воинам.