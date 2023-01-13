Темнокожая Ариэль запостила откровенные снимки

Актриса одного из самых ожидаемых фильмов 2023 года «Русалочка» Холли Бэйли не стесняется демонстрировать на публике свою фигуру. На красные дорожки она выбирает откровенные наряды, а в ее Инстаграме можно найти кадры в бикини и белье.

Недавно 22-летняя знаменитость запостила в соцсети несколько фотографий, где она запечатлена в раздельном купальнике розового цвета. На снимках новая исполнительница роли Ариэль позировала, сидя в плетеной качели. Пикантная публикация собрала более полумиллиона лайков.

Напомним, что Холли Бэйли стала первой темнокожей актрисой, которая сыграла диснеевскую принцессу в кино. Многие пользователи Сети раскритиковали такой выбор продюссеров новой версии «Русалочки», однако это не помешало картине войти в ТОП самых ожидаемых фильмов года.

Ранее стало известно, что единстенная дочь Элвиса Пресли, Лиза Мари Пресли умерла в 54-летнем возрасте.