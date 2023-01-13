В этом театре актриса работает с 2002 года.

Украинская актриса Олеся Жураковская возглавила Театр драмы и комедии на левом берегу Днепра. Артистка работает в нем с 2002 года, а во время военного положения будет исполняющей обязанности директора-художественного руководителя. Об этом сообщает пресс-служба театра.

Жураковская отметила, что не хочет, чтобы ее коллектив потерял к ней доверие. Все будет зависеть от того, как Олеся справится с возложенной на нее миссией.

"Определяющим станет то, как мы вместе пройдем этот путь. И если на момент конкурса мои коллеги так же будут доверять мне, как сейчас, я не исключаю возможности подаваться на конкурс директора-художественного руководителя," – призналась Жураковская.

Театр драмы и комедии возобновил работу осенью, а в октябре остался без директора. Стас Жирков выехал с частью команды за границу для участия в международных проектах. Учитывая, что руководить театром дистанционно не может, то Жиркову пришлось уволиться. В декабре театралы публично попросили назначить временным руководителем театра актрису Олесю Жураковскую.

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