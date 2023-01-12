На концерте в Тернополе звезда неудачно приземлилась в 3-метровую яму.

Украинская певица Jerry Heil в конце декабря упала в оркестровую яму во время выступления в Тернополе. Звезда получила сотрясение мозга, ушибы и сломанное ребро. Дальнейший тур по Украине пришлось отменить. В Инстаграме звезда поделилась, к каким выводам пришла после падения в 3-метровую яму.

Певица поразмышляла о фразе "настанет день - и все будет хорошо".

"А кто-то готовит для тебя этот день? А может, настанет день, где ты падаешь в оркестровую яму. И если воля Бога, твоего здоровья и нрава - то поднимаешься. Или нет. Кто готовит тебе лучший день и чего ты на него полагаешься: на этого кого-то и на тот день. Если сегодня ты просыпаешься с утра, это уже тот день. И он будет хорошим, если ты его сделаешь таким", - отметила Jerry Heil.

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