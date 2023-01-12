Руслан разводится со скандалом с блогершей Алиной Шаманской. Экс-жена обвиняет его в изменах, а сценарист все отрицает.

Украинский актер, сценарист "Квартала 95" Руслан Ханумак сейчас разводится с блогершей Алиной Шаманской. Женщина обвиняет экса в изменах, нежелании юмориста защитить ее в публичном пространстве. Руслан отрицает, что когда-либо изменял жене, а также заявил, что уже год не живет с Алиной. В новом выпуске ведущий Слава Демин спросил у таролога Людмилы Хомутовской, изменял ли Руслан своей жене. Юморист разозлился из-за публичного обсуждения его личной жизни.

Отметим, что таролог разложила карты, которые показали, что измена была. Ханумак гневно ответил в своих соцсетях, отметив, что "лысые с бородой" так себя не ведут.

"Я пообещал себе больше не открывать эту тему, но есть одно "но". И такое "но", что у меня даже нет слов. Это Слава Демин и картежница. Но если она, Слава, сказала тебе правду, а не я, то после этого ты, твой проект и все твои гости – полное дно," - обратился Руслан.

Ранее мы писали, что Алина Шаманская опровергла, что они с Русланом расстались год назад.