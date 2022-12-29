Что посмотреть вместе с семьей на Новый 2023-й год

Киноновинки на праздники: новогодние фильмы и сериалы, которые вышли в 2022 году Фото: instagram.com/jamalajaaa, Disney+

«Колядки на Кудрявці»

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На медиасервисе MEGOGO на прошлой неделе вышел 25-минутный музыкальный фильм «Колядки на Кудрявці». В проекте можно услышать аутентичные колядки из разных регионов Украины в современной обработке.

«Стражи Галактики: Праздничный спецвыпуск» (The Guardians of the Galaxy Holiday Special)

Краглин Обфонтери рассказывает Стражам историю о том, как Йонду Удонта испортил Рождество Питеру Квиллу в детстве. Мантис и Дракс хотят сделать идеальный подарок Квиллу и для этого отправляются на Землю. Они ищут героя детства Квилла — Кевина Бейкона.

«Ненавижу Рождество» (Odio Il Natale)

Сериал расскажет историю об одинокой медсестре Джианне, которую родственники упрекают тем, что у нее нет личной жизни. Девушку замучали заявления близких о том, что она вскоре станет «старой девой». Поэтому она солгала семье, что в этот Рождество познакомит всех со своим бойфрендом. Вот только на поиск жениха у нее есть 24 часа.

«В духе Рождества» (Spirited)

Марли, Дух Настоящего Рождества, собирается на пенсию, но перед уходом на заслуженый отдых хочет справиться с самым сложным случаем в своей карьере. Речь идет о консультанте Клинте Бриггсе и его душе, для которой искупление почти невозможно. Клинт зарабатывает тем, что уничтожает противников своих клиентов в медиа-пространстве.

«Санта-Клаусы» (The Santa Clauses)

На пенсию собрался и герой следующего сериала. Скотт Кэлвин понимает, что не сможет вечно исполнять обязанности Санта Клауса, поэтому начинает поиски своего заместителя. Одним из претендентов окажеться Пейтон Мэннинг, квотербек Залы славы НФЛ.

«Что-то от Тиффани» (Something From Tiffany's)

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Гэри и Итан купили рождественские подарки своим девушкам в одном и том же магазине Тиффани. Итан собрался сделать предложение Ванессе, поэтому приобрел кольцо. А Гэри решил порадовать свою возлюбленную Рэйчел бриллиантовыми серьгами. Мужчины случайно перепутали подарки. Гэри неожиданно для самого себя дарит Рэйчел обручальное кольцо. А Ванесса разочарована тем, что Итан до сих пор не решился позвать ее замуж.

«Рождественские каникулы» (The Christmas Retreat)

Ким Джонс находится в постоянном поиске работы после разрыва с бойфрендом и на личную жизнь у нее сейчас нет времени. Мама главной героини устраивает им отпуск в имении среди леса. Здесь Ким встречает высокомерного мужчину по имени Марк. Между ними появляются чувства. Но неожиданно в жизнь Ким вернеться ее бывший.

«Дневник Ноель» (The Noel Diary)

Знаменитый писатель Джейкоб Тернер почти 20 лет не был в родном городе после того, как его выгнала из дома собственная мать, страдающая от психических расстройств. Известие о смерти женщины заставляет автора бестселлеров и единственного наследника вернуться домой. В доме Тернер находит дневник женщины по имени Ноэль. Позже в жизни Джейкоба появляется Рэйчел. Девушка ищет свою мать, которая ранее работала няней Тернера. Они вместе начинают читать дневник, чтобы разыскать Ноэль.

«Незабываемое Рождество» (Falling For Christmas)

Избалованная наследница rкурортного бизнеса получила травму, катаясь на лыжах со своим женихом. Она страдает полной амнезией и за несколько дней до Рождества оказывается на попечении красивого парня, владельца небольшой гостинницы и его не по годам умной дочери.

«Рождество с тобой» (Christmas with You)

Поп-звезда Анджелина сбегает, чтобы исполнить желание молодого поклонника в маленьком городке, где она не только находит вдохновение, чтобы оживить свою карьеру, но и шанс на настоящую любовь.

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