Цю новину гурт повідомив на власній сторінці в Instagram. Тож щороку, 19 липня, у місті Медісон, штат Вісконсин відзначатимуть свято славнозвісного гурту.

Саме там був перший наш американський виступ багато років тому. На честь цього, і в знак пошани до українського народу, що бореться за свою свободу, пані мер цього прекрасного міста вирішила оголосити 19-те липня Днем ДахаБрахи.