На честь українського гурту в США запроваджено свято
Тепер офіційно: у місті Медісон щороку відзначатимуть День DakhaBrakha
Цю новину гурт повідомив на власній сторінці в Instagram. Тож щороку, 19 липня, у місті Медісон, штат Вісконсин відзначатимуть свято славнозвісного гурту.
Саме там був перший наш американський виступ багато років тому. На честь цього, і в знак пошани до українського народу, що бореться за свою свободу, пані мер цього прекрасного міста вирішила оголосити 19-те липня Днем ДахаБрахи.