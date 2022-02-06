Сегодня первой леди Украины исполняется 44 года

Читайте также: Вспомнить все: как выглядит 40-летняя актриса, которая сыграла Кудряшку Сью

Сегодня, 6 февраля, свой день рождения отмечает первая леди Украины Елена Зеленская. Жене Владимира Зеленского исполнилось 44 года. По этому случаю Президент Украины выставил в Instagram трогательный пост, в котором посвятил Елене нежные строки.

«Моя любовь. У тебя сегодня день рождения. Сколько всего хочется сказать… но мы тут не одни. Как всегда в последнее время. Поэтому я попробую очень аккуратно, но ты меня понимаешь», — написал глава государства.

Напомним, что 25 января этого года президенту также исполнилось 44 года. Елена Зеленская тогда написала, что всегда чувствует любовь своего мужа, пожелав ему обязательно «беречь себя».

Вам будет интересно прочитать на Ivona: