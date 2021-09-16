Кому достанеться роль Рейчел Мэррон в ремейке.

Компания Warner Bros. объявила о желании переснять культовую картину 1992 года "Телохранитель", где главные роли сыграли Уитни Хьюстон и Кевин Костнер. По данным издания Variety[[/link_direct]], продюсерами ремейка фильма выступят Лоуренс Кэздан, Дэн Лин и Джонатан Эйрих. Отметим, что Кэздан был сценаристом-продюсером оригинальной ленты.

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Кто именно сыграет в фильме, пока неизвестно. Среди претендентов на главные роли называют Криса Хемсворта, Тессу Томпсон, Ченнинга Татума, Карди Би, Рианну, Бейонсе и Райана Рейнольдса.

Напомним, что "Телохранитель" собрал более 400 миллионов долларов в прокате по всему миру. Кроме того, саундтреки к фильму стали самыми продаваемыми за всю историю кинематографа.

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