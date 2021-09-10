Другий сезон присвячено українській моді та хореографії.

Проєкт «Фантастичні українці» оголосив про завершення другого сезону зйомок документальних стрічок про сучасне українське мистецтво. Цього разу до циклу фільмів увійдуть епізоди про моду та танці. В основі картин – історії представників індустрії, які переосмислюють традиційні поняття етномотивів і популяризують сучасну українську культуру далеко за її межами.

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Серія про моду поєднає в собі інтерв’ю засновників локальних брендів та дизайнерів, які представлені в програмі світових Тижнів моди, створюють колаборації з Jacquemus, PepsiCo та у чиїх вбраннях можна зустріти Перших леді світу, Селін Діон, Беллу Хадід, Кендалл Дженер, Коко Роша, Дуа Ліпу та багатьох інших. За останнє десятиріччя саме вони змінили сприйняття української моди – від впровадження понять мінімалізму та sustainability до присутності вітчизняних брендів на полицях міжнародних магазинів та ритейлів. Участь у зйомках взяли близько двадцяти хедлайнерів модної індустрії, зокрема: Ірина Данилевська (співзасновниця Ukrainian Fashion Week), Лілія Пустовіт (POUSTOVIT), Ксенія та Антон Шнайдери (KSENIASCHNAIDER), Лілія Літковська (Litkovskaya), Світлана Бевза (BEVZA), Аліна Очеретяна (Kachorovska), Ірина Василевська та Тарас Шевчук (Syndicate), Олег Мороз (Riot Division).

Ірина Данилевська прес-служба

Іван Фролов прес-служба

Фільм про танці розповість історію про видатних хореографів та представників різних танцювальних стилів сучасності, кожен з яких отримав особливе визнання в Україні та за кордоном. Герої епізоду створюють постановки для танцювальних телешоу, підкорюють журі на міжнародних змаганнях, виступають на головних світових сценах разом з Мадонною, проте передусім – трансформують бачення танцю в Україні, розвиваючи його як окремий напрямок і повноцінну професію. Героями картини стали Дмитро Монатик, Костянтин Томільченко, Гурт KAZAKY, Олексій Тютюнник, Олена Шоптенко, Денис Стульніков, Руслан Махов, Анастасія Харченко, Анатолій Сачівко, Олександр Бобік.

Олена Шоптенко прес-служба

MONATIK прес-служба

Прем’єра другого сезону «Фантастичних українців» запланована на кінець жовтня.

«Фантастичні українці» — документальний серіал про сучасну українську культуру. Кожний епізод досліджує національний артконтекст та трансформацію мистецьких напрямків, що відбулись за останні десятиріччя, у форматі інтерв’ю з представниками індустрій. Перший сезон циклу, присвячений музиці, кіно, літературі та візуальному мистецтву, вийшов на екрани 19 листопада 2020.

Проект реалізується за підтримки Українського культурного фонду.

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