Режиссер снял три концовки для ленты, в одной из которых в последнем фильме спецагент женится

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В новом фильме из цикла о Джеймсе Бонде “Не время умирать“, который выйдет на широкие экраны в 2020, агент 007 может жениться. Об этом сообщает Mirror.

Журналисты издания сообщают, что режиссер картины Кэри Фукунага отснял целых три варианта концовки фильма - и пока неизвестно, какой именно используют в окончательной версии нового фильма о супер-шпионе.

В одном из вариантов, судя по данным инсайдера, Джеймс Бонд женится на Мадлен Суонн, которую ранее воплотила Леа Сейду в фильме “Спектр“.

Сообщается, что в новой картине ее сыграет та же актриса. Главную роль по прежнему играет Дэниел Крэйг.

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По предварительным данным, съемки 25 по счету картины уже окончены. По сюжету, суперагент наслаждается спокойной жизнью на Ямайке, однако его покой нарушается, когда к нему приходит давний друг.

Ранее мы писали, что на съемках картины о Бонде произошел несчастный случай.

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