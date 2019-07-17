Композиция будет включена в альбом саундтреков под названием The Lion King: The Gift

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Американская певица Бейонсе, которая недавно появилась на презентации картины “Король Лев“ в необычном наряде, выпустила яркий клип на саундтрек к этому фильму. Композиция называется Spirit и она войдет в альбом саундтреков The Lion King: The Gift. Слова писала сама Бейонсе, а также Labrinth и ILYA. Клип снимали в пустыне, в нем фигурирую кадры из "Короля Льва".

Клип появился на официальном Youtube-канале исполнительницы, набрав 850 тысяч просмотров за день.

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