Ожидается, что анимационный сериал включит 39 серий продолжительностью по семь минут.

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Компания Disney вместе с парижской студией Xiam перезапустит популярный анимационный сериал Чип и Дейл спешат на помощь. Над проектом работает лондонское отделение американской киностудии. Об этом пишет Variety.

Сериал будет включать 39 серий продолжительностью по семь минут. В основу сюжета будут положены истории о приключениях бурундуков в большом городе.

Дата выхода перезапущенной версии пока не раскрывается.

Ранее сообщалось, что эксперты назвали лучшие сериалы в первой половине 2019 года.