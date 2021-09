Лидировал по мнению критиков мини-сериал Жизнь матрешки с Наташей Лион в главной роли.

Авторы ведущего американского еженедельника о шоу-бизе Variety составили список лучших сериалов первой половины 2019 года. В списке фигурируют 13 телевизионных шоу, среди которых лидером признали мини-сериал “Жизнь матрешки“ с Наташей Лион в главной роли.

Далее идут драма “Когда они нас увидят“ (When They See Us), анимационное шоу Тука и Берти (Tuca & Bertie) и драматическая комедия Барри (Barry).

Также вошли в список шоу о хореографе Бобе Фосси и танцовщице Гвен Вердон Фосси/Вердон, драма Городские истории, комедия Другие двое и второй сезон сериала Дрянь.

Помимо этого, в перечне указаны молодежная комедия PEN15, скетч-шоу “Я думаю, тебе стоит уйти“ с Тимом Робинсоном, хоррор-драма Притворство, комедия об американце египетского происхождения Рами, а также мини-сериалы “Особенный“ и “Семейный брак“.

