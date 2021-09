Читай также: "Мать драконов" снялась в соблазнительных образах для известного глянца

В Сети набирает популярность клип, в котором соединили главные события фэнтезийного сериала Игра престолов. Ролик был опубликован на Twitter-странице @ultrabrilliant и успел собрать, к настоящему моменту, почти 7,5 миллионов просмотров.

В клипе показаны кадры из всех восьми сезонов популярного телевизионного шоу. Опубликован он был спустя день после выхода финального эпизода сериала, ставшего рекордсменом по просмотрам.

Внимание! Видео содержит спойлеры.

One second from every episode of Game of Thrones. pic.twitter.com/rFz2CFLwBx